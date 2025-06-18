6000 корейцев: сапер Фет сказал, зачем бойцов КНДР вернут в Курскую область

Северокорейские саперы в Курской области столкнутся с различными сложностями при разминировании территории региона, сообщил aif.ru Фет. По его словам, очень трудно сказать, сколько километров можно обезопасить таким количеством людей, поскольку все зависит от местности. Где-то могут быть минные поля километр на километр, на которых в шахматном порядке засеяны около 10 тысяч противопехотных и противотанковых мин. На разминирование подобной территории необходимо очень-очень много времени, отметил собеседник издания.