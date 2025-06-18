6000 корейцев: сапер Фет сказал, зачем бойцов КНДР вернут в Курскую область

Северная Корея направит в Курскую область одну тысячу саперов для разминирования освобожденной российской территории. Опрошенные aif.ru эксперты рассказали, чем будут заниматься бойцы КНДР и с чем им придется столкнуться при выполнении работ.
Что ждет северокорейских бойцов по прибытию в Курскую область.
Северокорейские саперы, возможно, будут оказывать помощь российским войскам в разминировании местности на уже давно освобожденных территориях, заявил aif.ru сапер с позывным Фет. По его словам, несмотря на это, им все равно необходимо будет пройти переподготовку, поскольку они навряд ли встречались с подобным.
«Если они пойдут сразу же зачищать какие-то территории, то вероятность того, что будут подрывы сразу же в первые моменты, очень велика. Надо людей готовить к тому, что тут уже совсем другие боевые действия и используются совсем другие технологии», — подчеркнул военнослужащий.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов в разговоре с aif.ru сообщил, что украинские неонацисты оставили после себя в Курской области десятки тысяч мин, ловушек, самодельных взрывных устройств, которые замаскированы под различные предметы, начиная от детских вещей, заканчивая медицинскими аптечками, кусками деревьев и прочим.
«Предстоит очень большая работа. Разминирование может занять более года», — отметил военный эксперт.
Бойцы из КНДР столкнутся с различными сложностями при разминировании.
Северокорейские саперы в Курской области столкнутся с различными сложностями при разминировании территории региона, сообщил aif.ru Фет. По его словам, очень трудно сказать, сколько километров можно обезопасить таким количеством людей, поскольку все зависит от местности. Где-то могут быть минные поля километр на километр, на которых в шахматном порядке засеяны около 10 тысяч противопехотных и противотанковых мин. На разминирование подобной территории необходимо очень-очень много времени, отметил собеседник издания.
«Нельзя просто так подойти, взять и вытащить мину из земли. Ее надо сдергивать, прощупывать, проверять на наличие ловушек на саперов. Поэтому это очень трудоемкий процесс. Мариуполь до сих пор саперы разминируют. Там очень большие территории, которые украинские боевики минировали», — сказал военный.
Он подчеркнул, что помимо мин также могут встречаться упавшие FPV-дроны с боевыми частями, ракеты. По его словам, все это тоже увеличивает срок проведения работ.
Северокорейские саперы получат ценный опыт.
Фет подчеркнул, что военнослужащие из Северной Кореи, которые приедут для разминирования российской территории, получат ценный опыт и знания, чтобы потом передать их коллегам в КНДР.
С российским военнослужащим согласен и Сыртланов. По словам эксперта, благодаря сотрудничеству северокорейские саперы получат опыт в разминировании современных взрывных устройств.
Кроме того, Фет пояснил, что вся тысяча бойцов из Северной Кореи будет распределена на небольшие группы в зависимости от их местоположения.
«По идее в саперные группы входят где-то не больше 20−30 человек. Зависит от того, где будет проходить разминирование», — сказал aif.ru собеседник издания.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявлял, что КНДР направит в Россию пять тысяч военных строителей для восстановления объектов инфраструктуры, разрушенных в результате украинских атак. Он также отметил, что Пхеньян пообещал направить в помощь одну тысячу саперов для разминирования российской территории.