Российским пенсионерам посоветовали правильно рассчитывать расходы: как лучше выстраивать финансовый план

Пожилым людям, живущим на пенсию, посоветовали следить за расходами для экономии средств. Россиянам стоит придерживаться определенного финансового плана. Тогда пенсионеры смогут накопить на большие цели. Такую рекомендацию дала международный финансовый советник Мария Ермилова в беседе с агентством «Прайм».
В финансовом плане необходимо указать имеющиеся доходы и обязательные расходы. Кроме того, финансист посоветовала пенсионерам откладывать 10−20% от выплат. Структурирование бюджета позволит копить средства, добавила эксперт.
«В конце месяца можно провести анализ: какие цифры пенсионер закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить. И сделать корректировку», — заключила Мария Ермилова.
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