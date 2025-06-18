Омские студенты сохранят пенсионные выплаты во время летних подработок

Студенты, работающие летом в регионе в составе студотрядов, смогут сохранить социальные доплаты к пенсиям по инвалидности или потере кормильца. Мера распространяется на учащихся до 18 лет и на очников в возрасте не старше 23 лет. Об этом сообщили 18 июня в отделении СФР по Омской области.
Для продолжения выплат необходимо предоставить в клиентскую службу Соцфонда пакет документов: справку об обучении с указанием периода каникул, подтверждение членства в отряде и сведения о трудовом договоре. Школьники и студенты, трудоустроенные через службу занятости, получают доплаты автоматически — дополнительные документы не требуются.
Всего на сегодняшний день соцпенсию по потере кормильца получают более 24 тысяч несовершеннолетних и студентов региона.
Ранее «КП Омск» озвучила реальный размер среднестатистической пенсии.