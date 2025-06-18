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Омские студенты сохранят пенсионные выплаты во время летних подработок

Доплаты к пенсиям по инвалидности и потере кормильца продолжат выплачивать.

Источник: Комсомольская правда

Студенты, работающие летом в регионе в составе студотрядов, смогут сохранить социальные доплаты к пенсиям по инвалидности или потере кормильца. Мера распространяется на учащихся до 18 лет и на очников в возрасте не старше 23 лет. Об этом сообщили 18 июня в отделении СФР по Омской области.

Для продолжения выплат необходимо предоставить в клиентскую службу Соцфонда пакет документов: справку об обучении с указанием периода каникул, подтверждение членства в отряде и сведения о трудовом договоре. Школьники и студенты, трудоустроенные через службу занятости, получают доплаты автоматически — дополнительные документы не требуются.

Всего на сегодняшний день соцпенсию по потере кормильца получают более 24 тысяч несовершеннолетних и студентов региона.

Ранее «КП Омск» озвучила реальный размер среднестатистической пенсии.