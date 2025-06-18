Омские студенты сохранят пенсионные выплаты во время летних подработок

Студенты, работающие летом в регионе в составе студотрядов, смогут сохранить социальные доплаты к пенсиям по инвалидности или потере кормильца. Мера распространяется на учащихся до 18 лет и на очников в возрасте не старше 23 лет. Об этом сообщили 18 июня в отделении СФР по Омской области.