Финансист Ермилова рассказала, как пенсионерам правильно вести свой бюджет

Структурирование бюджета позволит пенсионерам понять, сколько денег на какие нужды он тратит каждый месяц и какие средства расходуются неоптимально. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как правильно вести бюджет.
За 7−10 дней до конца месяца она порекомендовала начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем нужно указать все доходы пенсионера. Потом следует записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата ЖКХ и питание.
— Затем в течение месяца пенсионер фиксирует все расходы. В конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить, и сделать корректировку, — пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм».
По ее словам, благодаря финансовому плану можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Можно откладывать от 10 до 20 процентов своего дохода и указывать это в плане.
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