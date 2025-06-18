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Финансист Ермилова рассказала, как пенсионерам правильно вести свой бюджет

Структурирование бюджета позволит пенсионерам понять, сколько денег на какие нужды он тратит каждый месяц и какие средства расходуются неоптимально. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как правильно вести бюджет.

Структурирование бюджета позволит пенсионерам понять, сколько денег на какие нужды он тратит каждый месяц и какие средства расходуются неоптимально. Доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова рассказала, как правильно вести бюджет.

За 7−10 дней до конца месяца она порекомендовала начать составлять финансовый план на следующий месяц. В нем нужно указать все доходы пенсионера. Потом следует записать плановый показатель по обязательным расходам. Это может быть, например, оплата ЖКХ и питание.

— Затем в течение месяца пенсионер фиксирует все расходы. В конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить, и сделать корректировку, — пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, благодаря финансовому плану можно планировать крупные расходы или ставить крупные финансовые цели. Можно откладывать от 10 до 20 процентов своего дохода и указывать это в плане.

Кандидат экономических наук, доцент Института международных экономических связей Гульнара Фатхлисламова рассказала, что можно купить на среднюю пенсию в РФ.