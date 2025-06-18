Финансист Ермилова рассказала, как пенсионерам правильно вести свой бюджет

— Затем в течение месяца пенсионер фиксирует все расходы. В конце можно провести анализ, какие цифры он закладывает и какие в результате получаются. Можно посмотреть, какие траты были необязательными, где можно было бы сэкономить, и сделать корректировку, — пояснила специалист в беседе с агентством «Прайм».