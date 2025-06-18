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Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты

Суд в Губахе вынес приговор 20-летнему местному жителю.

Суд в Губахе вынес приговор 20-летнему местному жителю. Юноша признан виновным в краже с банковского счета, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В марте в дежурную часть полиции поступило сообщение от жительницы Республики Татарстан о краже с ее банковской карты более 13 тысяч рублей.

Правоохранители выяснили, что в феврале женщина отдыхала на горнолыжном курорте в Губахе и потеряла свою карту. Поскольку потерпевшая пользовалась банковским мобильным приложением, она не стала блокировать счет карты. В конце марта женщине стали приходить уведомления о списании средств с ее карты за покупки в магазинах Губахи.

Полицейские установили, что к краже причастен молодой человек, работавший барменом в кафе на территории горнолыжного комплекса. Его задержали. На допросе фигурант дал признательные показания и рассказал, что в одну из смен обнаружил оставленную кем-то из посетителей банковскую карту. Юноша, испытывая финансовые трудности, решил воспользоваться находкой и забрал карту себе. Он оплатил ею несколько покупок в магазинах и в кафе, а потом выбросил карту. Во время следствия губахинец полностью возместил потерпевшей материальный ущерб.

Суд приговорил виновного к денежному штрафу.