Житель Прикамья осужден за кражу денег с карты

Полицейские установили, что к краже причастен молодой человек, работавший барменом в кафе на территории горнолыжного комплекса. Его задержали. На допросе фигурант дал признательные показания и рассказал, что в одну из смен обнаружил оставленную кем-то из посетителей банковскую карту. Юноша, испытывая финансовые трудности, решил воспользоваться находкой и забрал карту себе. Он оплатил ею несколько покупок в магазинах и в кафе, а потом выбросил карту. Во время следствия губахинец полностью возместил потерпевшей материальный ущерб.