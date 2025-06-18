Вывески и указатели в Самаре обязаны быть на русском языке С 1 марта 2026 года

Государственная Дума РФ приняла новый закон, который изменит внешний вид Самары и других городов России.
С 1 марта 2026 года все вывески, указатели, таблички и названия жилых комплексов должны будут использовать исключительно русский язык и кириллицу.
Правда, есть небольшое исключение: на других языках — как государственных языках республик России, так и иностранных — надписи могут присутствовать, но только в качестве дополнения к русскому варианту, а не вместо него.
Особое внимание в документе уделено строительной отрасли. Теперь реклама новых жилых проектов должна содержать названия только на русском языке.
Это значит, что застройщики больше не смогут использовать популярные ранее «западные» бренды с английскими или другими иностранными словами.
Власти подчеркивают: цель закона — не запрещать другие языки, а сделать русский язык, как государственный, приоритетным.
Так что, примеру, английские, китайские или татарские надписи возможны, но только вместе с русским текстом и вспомогательную роль.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин: «Язык, культура, вера и история — это основы национальной идентичности. Защищая их, мы защищаем и свой суверенитет».
До вступления закона в силу осталось чуть больше года — это время даётся бизнесу и застройщикам на переоформление вывесок и рекламных конструкций в соответствии с новыми правилами.
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