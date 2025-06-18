Россияне второй раз подряд завоевали Кубок Стэнли в составе «Флориды»

Россияне вывели свою хоккейную команду на победу в НХЛ.
Команда «Флорида» из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вновь стала обладателем Кубка Стэнли, благодаря выдающейся игре российских хоккеистов Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова. В шестом матче финальной серии они одолели «Эдмонтон» со счетом 5:1, тем самым защитив свой титул.
«“Флорида” в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 5:1 дома обыграла “Эдмонтон” и второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли», — сообщает ТАСС. Сергей Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Он стал первым россиянином, дважды завоевавшим «Везину трофи» как лучший вратарь сезона. Бобровский также имеет золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира в составе сборной России.
Дмитрий Куликов присоединился к команде в 2023 году после игры за несколько других команд НХЛ, включая «Питтсбург» и «Эдмонтон». Куликов также был удостоен серебра на мировых чемпионатах в составе национальной сборной дважды.
Утром 5 июня состоялась первая игра финала Кубка Стэнли 2025. На льду схлестнулись команды «Эдмонтон» и «Флорида». Две сильнейшие команды НХЛ вновь сошлись в жестком противостоянии, где каждая шайба, каждый сэйв и даже случайность могут решить судьбу легендарного трофея. Россиянин Василий Подколзин набрал первое очко в карьере в финалах игры. URA.RU рассказывает о том, как прошла первая игра финальной серии.