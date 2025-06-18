Россияне второй раз подряд завоевали Кубок Стэнли в составе «Флориды»

«“Флорида” в шестом матче финальной серии плей-офф НХЛ со счетом 5:1 дома обыграла “Эдмонтон” и второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли», — сообщает ТАСС. Сергей Бобровский играет за «Флориду» с 2019 года. Он стал первым россиянином, дважды завоевавшим «Везину трофи» как лучший вратарь сезона. Бобровский также имеет золотую, серебряную и бронзовую медали чемпионатов мира в составе сборной России.