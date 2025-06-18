Россия вошла в тройку лидеров по «индексу пикника»: что это значит

Помимо этих стран, ниже среднего уровня цены на пикничный набор в ЮАР (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 доллара), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов). В других странах G20 стоимость выше. Например, во Франции набор стоит 20,6 доллара, в Аргентине — 20,9, в Саудовской Аравии — 21,3, в Италии — 22,2, в Японии — 22,7, в Австралии — 23,2, в Германии — 23,3 доллара.