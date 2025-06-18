Россия вошла в тройку лидеров по «индексу пикника»: что это значит

Россия вошла в тройку крупнейших экономик мира с самым доступным набором для пикника на природе. По данным РИА Новости, наша страна уступила только Индонезии и Китаю. Анализ провели на основе открытых данных о ценах на товары в разных странах.
Для расчета стоимости набора взяли хлеб (500 граммов), сыр и ветчину (по 200 граммов), яблоки (500 граммов), воду (3 литра) и плед (150 на 200 сантиметров). В среднем по странам G20 такой набор стоит 19,8 доллара. Дешевле всего пикник обойдется в Индонезии — 9,1 доллара. На втором месте Китай — 12 долларов. Россия заняла третье место с ценой 14,8 доллара.
Помимо этих стран, ниже среднего уровня цены на пикничный набор в ЮАР (15,3 доллара), Индии (16 долларов), Бразилии (17,7 доллара), Мексике (18,8 доллара) и Турции (19 долларов). В других странах G20 стоимость выше. Например, во Франции набор стоит 20,6 доллара, в Аргентине — 20,9, в Саудовской Аравии — 21,3, в Италии — 22,2, в Японии — 22,7, в Австралии — 23,2, в Германии — 23,3 доллара.
Самые дорогие наборы для пикника в США (25,4 доллара), Южной Корее (26,5 доллара) и Канаде (27,3 доллара).
Ранее Россия заняла третье место в рейтинге самых влиятельных стран мира, который опубликовал американский журнал US News and World Report. При составлении списка учитывали экономическую мощь, военную силу, международное влияние и другие факторы. В топ-20 вошли три арабские страны: Саудовская Аравия (9-е место), ОАЭ и Катар. Вместе с Ираном они заняли 20% позиций в рейтинге.