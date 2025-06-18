В Иркутской области выросли темпы жилищного строительства

В Иркутском районе тоже идет активная работа: строят школу на 550 мест в деревне Новолисиха, детский сад на 240 мест и школу на 1550 мест в поселке Маркова. Также начали возводить детский сад в поселке Молодежном и запланировали строительство двух поликлиник — в селе Хомутово и поселке Маркова.