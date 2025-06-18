В Иркутской области выросли темпы жилищного строительства

В Иркутской области за первые пять месяцев 2025 года построили более 1,2 миллиона квадратных метров жилья. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, по сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 142,6%.
Регион подтвердил статус одного из лидеров по темпам жилищного строительства в Сибири. Министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков подчеркнул, что такие показатели стали рекордными для области. Согласно договоренностям с Минстроем России, плановый объем ввода жилья на 2025 год здесь составляет 1 миллион 520 тысяч квадратных метров.
Больше всего жилья ввели в Иркутском районе — 514,6 тысячи квадратных метров, где активно возводят частные дома, и в самом Иркутске — 149,1 тысячи квадратных метров, где развивается программа строительства многоквартирных домов.
— В целях обеспечения введенного и строящегося жилищного фонда в рамках мероприятий национального проекта «Жилье и городская среда» и мероприятий национальных проектов «Демография», «Образование» и «Здравоохранение» также строятся и вводятся социальные объекты, — сказал Алексей Емелюков.
Напомним, сейчас в Куйбышевском районе Иркутска продолжают строить поликлинику № 15 и радиологический корпус онкоцентра. В Свердловском районе до конца года планируют завершить строительство детской поликлиники на бульваре Рябикова. В Ленинском районе возводят школу на 1550 мест.
В Иркутском районе тоже идет активная работа: строят школу на 550 мест в деревне Новолисиха, детский сад на 240 мест и школу на 1550 мест в поселке Маркова. Также начали возводить детский сад в поселке Молодежном и запланировали строительство двух поликлиник — в селе Хомутово и поселке Маркова.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске увековечили память героя СВО Юрия Кокарева.