На Крымской станции ВИР создадут адаптивные к аномалиям климата сорта черешни

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Новые сорта черешни и персика, устойчивые к возвратным заморозкам весной и повышению температуры воздуха зимой, разрабатывают ученые Крымской опытно-селекционной станции — филиала Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова (ВИР) в Краснодарском крае. Работу планируется завершить в течение трех лет, сообщили ТАСС в ВИР.
«Рынок требует новых сортов плодовых культур, которые при производстве будут устойчивы к внезапным заморозкам весной и неожиданно теплой погоде зимой. А селекционеры сейчас работают только под нужды рынка. Поэтому мы приступили к разработке новых сортов черешни и персика и в течение нескольких лет планируем завершить работу. Тем более что в России есть для этого такая великолепная база, как самая разнообразная в мире Вавиловская коллекция генетических ресурсов растений», — сказала доктор сельхознаук, заведующая отделом генетических ресурсов плодовых культур станции Оксана Еремина.
В коллекции плодовых культур Крымской опытно-селекционной станции, которая в этом году отмечает 90-летний юбилей, сохраняются 450 сортов черешни и 360 сортов персика. Они входят в самый большой в Европе научный сад косточковых культур (генофонд), который регулярно пополняется как новыми сортами и гибридами, так и привезенными из экспедиций дикими родичами культурных растений. Классическая селекция подкрепляется новейшими генетическими и биотехнологическими методами работы с растениями, которые сотрудники станции развивают в лабораториях с современным оборудованием.
О Крымской станции ВИР на Кубани.
Научные сотрудники Крымской опытно-селекционной станции на сегодняшний день в общей сложности разработали 165 новых сортов овощных культур и 157 плодовых, включая подвои, а также ягодных культур. В реестр селекционных достижений России включены 249 сортов овощных и плодовых культур.
ВИР им. Вавилова, головной институт которого базируется в Санкт-Петербурге, включает 12 филиалов в 15 регионах России и является одним из крупнейших в мире генетических банков растений, насчитывающим более 320 тыс. образцов генресурсов. Институт работает более 130 лет, основы сохранения, изучения, развития и использования коллекции генресурсов растений были заложены академиком Николаем Вавиловым, возглавлявшим ВИР в 1920—1940 годы. В 2022 году указом президента РФ на базе ВИР создан первый в России биоресурсный центр — Национальный центр генетических ресурсов растений. За последние годы в России созданы три аналогичных биоресурсных центра.