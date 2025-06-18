На Крымской станции ВИР создадут адаптивные к аномалиям климата сорта черешни

«Рынок требует новых сортов плодовых культур, которые при производстве будут устойчивы к внезапным заморозкам весной и неожиданно теплой погоде зимой. А селекционеры сейчас работают только под нужды рынка. Поэтому мы приступили к разработке новых сортов черешни и персика и в течение нескольких лет планируем завершить работу. Тем более что в России есть для этого такая великолепная база, как самая разнообразная в мире Вавиловская коллекция генетических ресурсов растений», — сказала доктор сельхознаук, заведующая отделом генетических ресурсов плодовых культур станции Оксана Еремина.