С 1 июля в Новосибирской области повышаются тарифы на электроэнергию

АО «Новосибирскэнергосбыт» напоминает жителям региона о предстоящем повышении тарифов на электроэнергию, которое вступит в силу с 1 июля 2025 года согласно Приказу № 78-ЭЭ/НПА департамента по тарифам Новосибирской области от 16 апреля 2024 года.
Для городского населения одноставочный тариф вырастет с 3,36 до 3,66 рубля за 1 кВт/ч, для сельских жителей — с 2,68 до 2,93 рубля за 1 кВт/ч (при месячном потреблении до 10 980 кВт/ч).
Чтобы избежать спорных ситуаций при начислении платежей, в том числе за общедомовые нужды, управляющим организациям рекомендовано снять контрольные показания счётчиков в период с 23 по 26 июня и передать их через Личный кабинет в АО «Новосибирскэнергосбыт».
Компания обращает внимание потребителей на необходимость своевременной передачи показаний и выражает надежду на взаимопонимание в связи с предстоящими изменениями тарифной политики.