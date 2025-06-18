С 1 июля в Новосибирской области повышаются тарифы на электроэнергию

Чтобы избежать спорных ситуаций при начислении платежей, в том числе за общедомовые нужды, управляющим организациям рекомендовано снять контрольные показания счётчиков в период с 23 по 26 июня и передать их через Личный кабинет в АО «Новосибирскэнергосбыт».