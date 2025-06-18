В Омске произошло массовое отключение электроэнергии

Напомним, это уже не первый случай перебоев с электричеством в регионе. Аналогичные отключения фиксировали на прошлой неделе — 12 и 13 июня, когда во мрак погрузились мкрн Нефтяники, Амур и Чкаловск. Власти тогда объясняли инцидент технологическим сбоем в сетях.