В Омске произошло массовое отключение электроэнергии

Накануне вечером, во вторник, омичи массово возмутились с соцсетях отключением света. По данным горожан, без света остались улицы Осовиахимиовская, Карла Маркса, Северные, район ЖД-вокзала и не только.
Многие местные жители сообщили, что не смогли дозвониться в «Омскэнерго» и Единую диспетчерскую службу. Восстановление подачи ресурса в большинстве районов города началось ближе к ночи.
Напомним, это уже не первый случай перебоев с электричеством в регионе. Аналогичные отключения фиксировали на прошлой неделе — 12 и 13 июня, когда во мрак погрузились мкрн Нефтяники, Амур и Чкаловск. Власти тогда объясняли инцидент технологическим сбоем в сетях.
Ранее «КП Омск» рассказала о выплатах студентам во время летних каникул.