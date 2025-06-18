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В Омске произошло массовое отключение электроэнергии

Десятки улиц остались без света вечером 17 июня.

Источник: Комсомольская правда

Накануне вечером, во вторник, омичи массово возмутились с соцсетях отключением света. По данным горожан, без света остались улицы Осовиахимиовская, Карла Маркса, Северные, район ЖД-вокзала и не только.

Многие местные жители сообщили, что не смогли дозвониться в «Омскэнерго» и Единую диспетчерскую службу. Восстановление подачи ресурса в большинстве районов города началось ближе к ночи.

Напомним, это уже не первый случай перебоев с электричеством в регионе. Аналогичные отключения фиксировали на прошлой неделе — 12 и 13 июня, когда во мрак погрузились мкрн Нефтяники, Амур и Чкаловск. Власти тогда объясняли инцидент технологическим сбоем в сетях.

Ранее «КП Омск» рассказала о выплатах студентам во время летних каникул.