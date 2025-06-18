В Ростове-на-Дону 18 июня воздух прогреется до +26 градусов

В среду, 18 июня, утром в городе ожидается гроза и небольшой дождь, поэтому ростовчанам стоит захватить с собой зонтики и дождевики перед выходом из дома. Столбики термометров покажут до +21 градуса. Днем в городе будет облачно, а воздух прогреется до +26 градусов. Вечером ожидается солнечная погода и +24 градуса. Ночью станет прохладнее на несколько градусов.