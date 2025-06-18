Аэропорт Красноярск обслужил более 338 тысяч пассажиров в мае 2025 года

Международный аэропорт Красноярск опубликовал результаты своей деятельности за май 2025 года.
В мае месяце аэропорт принял 338 188 пассажиров, что практически соответствует уровню мая прошлого года и на 2% превышает показатели апреля.
С начала текущего года услугами аэропорта воспользовались 1 600 334 человека, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В мае было выполнено 1 535 рейсов, а с начала года — 7 710.
Среди самых популярных направлений в мае оказались Москва, Новосибирск, Сочи, Норильск, Санкт-Петербург, Иркутск, Благовещенск, Игарка, Владивосток и Ташкент.
Кроме того, в этом месяце в аэропорту был запущен новый международный рейс в Ереван, который осуществляет авиакомпания «Ширак Авиа». Также в терминале открылась часовня в честь святителя Николая Чудотворца.
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