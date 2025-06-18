В парке «Зарядье» пройдет фестиваль «Театральные выходные»

21 и 22 июня с 14:00 до 16:00 на большом лугу для самых маленьких гостей пройдут занятия по актерскому мастерству, импровизации и сценической речи «Театр с детства». Их проведет актер Театра Маяковского Олег Сапиро. Участники не будут говорить о театре — они будут играть в него: вспоминать строчки из разных произведений, выполнять задания на воображение, раскрепощение и импровизацию. И детей, и взрослых ждут разминка тела, речевая и ритмическая, а также актерский тренинг.