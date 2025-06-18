В парке «Зарядье» пройдет фестиваль «Театральные выходные»

В парке «Зарядье» 21 и 22 июня в третий раз пройдет масштабный фестиваль «Театральные выходные». Он станет частью проекта «Лето в Москве» и будет посвящен важным историческим датам: 165-летию со дня рождения Антона Чехова и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В программе — уличные представления, спектакли, концерты и мастер-классы, которые пройдут с 14:00 до 23:00. Вход на все мероприятия свободный.
Ожидается, что в этом году фестиваль станет рекордным по числу участников и наполнению программы — 13 театров и театральных вузов, 16 постановок. Гости познакомятся как с признанными мастерами сцены, так и с талантливыми дебютантами.
Посетители смогут увидеть постановки студентов Российского института театрального искусства — ГИТИСа, Школы-студии МХАТ и Московского государственного института культуры. Кроме того, им покажут фрагменты спектаклей в исполнении актеров Российского академического молодежного театра и театра «Практика», а также работы молодых режиссеров. Специальным гостем фестиваля станет коллектив Донецкого республиканского академического молодежного театра. Кроме того, зрители увидят фрагменты спектаклей Московского Художественного театра имени А. П. Чехова, Московского театра «Современник», театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, Московского академического театра имени Владимира Маяковского и Центрального академического театра Российской армии.
Посмотреть спектакли, посвященные Антону Чехову
Фестивальные дни по традиции будут тематическими. Первый день, 21 июня, посвятят 165-летию со дня рождения писателя Антона Чехова. На сцене большого амфитеатра зрители увидят разножанровые постановки. В 16:00 Московский Художественный театр имени А. П. Чехова представит фрагменты спектакля «Моя жизнь» режиссера Сергея Тонышева. В 17:00 начнется яркая программа «Чехов-gala» режиссера Алексея Бородина Российского академического молодежного театра.
Кроме того, в программу юбилейного дня войдут отрывки из спектакля «Ваш Чехов» (начало в 17:40) режиссера Анны Артамоновой театра Et Cetera под руководством Александра Калягина, а также фрагменты постановки «Палата № 6» (начало в 22:00) режиссера Евгения Закирова Театра Маяковского. Студенты четвертого курса мастерской Сергея Женовача и выпускники курса Юрия Бутусова Российского института театрального искусства — ГИТИСа покажут серию этюдов «Чехов. Рассказы» (начало в 20:00). Продолжат вечер студенты второго курса мастерской Марины Брусникиной и Сергея Щедрина из Школы-студии МХАТ. Они подготовили спектакль «Рассказы Чехова» (начало в 19:00) и концерт-посвящение «Чайка» (начало в 21:05).
Вспомнить о Великой Победе
22 июня, в День памяти и скорби, на сцене большого амфитеатра парка «Зарядье» представят спектакли, посвященные 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В 16:00 актеры Российского государственного академического молодежного театра покажут постановку «Удивление перед жизнью» режиссера Алексея Мишакова по произведениям писателя-фронтовика Виктора Розова. В 17:00 студенты третьего курса Московского государственного института культуры исполнят литературно-музыкальную композицию «Фронтовые бригады» режиссера Алены Хованской. Спектакль «Ясным ли днем», поставленный режиссером Мариной Брусникиной по мотивам рассказа писателя-фронтовика Виктора Астафьева, представят в 18:15 актеры Донецкого республиканского молодежного театра.
В 19:30 актеры Московского театра «Современник» покажут фрагменты спектакля «Небылица. История необыкновенной любви», поставленного Мариной Брусникиной по пьесе Анны Батуриной «Фронтовичка». В 20:10 студенты Школы-студии МХАТ представят музыкально-литературную программу «Русские поэты о Великой Отечественной войне». В ней прозвучат произведения Булата Окуджавы, Александра Твардовского, Андрея Вознесенского, Ольги Берггольц, Владимира Луговского, Юны Мориц и других авторов.
Народный артист России Константин Райкин в 21:00 прочитает поэму «Снегопад» Давида Самойлова. Завершит фестиваль музыкально-театральная программа актеров Центрального академического театра Российской армии. Режиссер-постановщик — Юлия Шульва. Начало открытой репетиции в 21:15, концерта — в 22:00.
Сдать пробный экзамен
В течение двух дней, 21 и 22 июня, в малом амфитеатре с 16:00 до 18:00 все желающие смогут сдать пробные экзамены в театральный вуз и продемонстрировать свои таланты перед профессиональной приемной комиссией. В ее состав вошли театральные деятели, среди которых Марина Зудина, Светлана Колпакова, Игорь Гордин, Олег Тополянский и Игорь Верник. Кроме того, оценку выступлениям участников дадут режиссеры — художественный руководитель Театра имени А. С. Пушкина Евгений Писарев, художественный руководитель Театра Маяковского Егор Перегудов, а также главный режиссер Российского государственного академического молодежного театра и художественный руководитель театра «Практика» Марина Брусникина.
Участники пробных экзаменов смогут проявить себя в различных жанрах: прочитать прозу или стихи, спеть песню. Каждый получит профессиональную оценку и полезные рекомендации мастеров сцены. Импровизированные прослушивания помогут начинающим артистам проверить свои силы перед поступлением в театральные вузы и получить ценный опыт общения с профессионалами, готовыми поделиться своими знаниями и подсказать дальнейший путь в актерской карьере.
Научиться импровизации и сценической речи
21 и 22 июня с 14:00 до 16:00 на большом лугу для самых маленьких гостей пройдут занятия по актерскому мастерству, импровизации и сценической речи «Театр с детства». Их проведет актер Театра Маяковского Олег Сапиро. Участники не будут говорить о театре — они будут играть в него: вспоминать строчки из разных произведений, выполнять задания на воображение, раскрепощение и импровизацию. И детей, и взрослых ждут разминка тела, речевая и ритмическая, а также актерский тренинг.
Увидеть представления под открытым небом
У павильона «Заповедное посольство» расположится сцена для уличных детских (семейных) спектаклей 21 июня с 16:00 до 18:30 зрители увидят премьеру — спектакль «Сказки о находчивом солдате» режиссера Ольги Левитиной. Актеры артели Акулины Светелкиной покажут интерактивное веселое представление о необыкновенной доблести и смекалке простых солдат петровских времен. 22 июня состоится спектакль «Театр на коврике» (с 17:15 до 18:15) — проект Театра вкуса, резидента театра «Практика», а также постановку «Мой первый бизнес» (с 16:00 до 17:00) Российского государственного академического молодежного театра.
Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона, объединяющее самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные мероприятия, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.