Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суд поступило дело Акунина об оправдании терроризма

Военный суд зарегистрировал уголовное дело Бориса Акунина об оправдании терроризма.

Источник: Аргументы и факты

Военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили) по обвинению в оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.

Процесс будет проходить в заочной форме, уточнила она.

Министерство внутренних дел России объявило Григория Чхартишвили в розыск в январе 2024 года. В марте 2025 года стало известно о повторном объявлении его в розыск.

В 2023 году в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признал, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией в текущем конфликте. При этом иевский режим якобы сражается с «серьёзной опасностью».

*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.