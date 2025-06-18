В суд поступило дело Акунина об оправдании терроризма

Военный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Бориса Акунина* (Григория Чхартишвили) по обвинению в оправдании терроризма и уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря суда Ирину Жирнову.
Процесс будет проходить в заочной форме, уточнила она.
Министерство внутренних дел России объявило Григория Чхартишвили в розыск в январе 2024 года. В марте 2025 года стало известно о повторном объявлении его в розыск.
В 2023 году в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом писатель признал, что Украина не сможет одержать военную победу над Россией в текущем конфликте. При этом иевский режим якобы сражается с «серьёзной опасностью».
*Включён в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.