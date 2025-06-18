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Россия способна обеспечить весь мир редкоземельными металлами, используя два месторождения

Роснедра: Месторождения РФ могут обеспечить редкоземельными металлами весь мир.

Источник: Комсомольская правда

Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов, способными удовлетворить глобальный спрос. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов в интервью РИА Новости.

По данным главы ведомства, из 28,5 млн тонн российских запасов редкоземельных элементов 11 млн тонн сосредоточены всего на двух месторождениях: Ловозерском в Мурманской области (7 млн тонн) и Томторском в Якутии (4 млн тонн). Эти гигантские месторождения, по словам Казанова, обладают потенциалом для обеспечения не только внутренних потребностей страны, но и мирового рынка.

«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью», — указал он.

Томторское месторождение, включающее участок Буранный с аномально высокой концентрацией редкоземельных элементов, полностью подготовлено к промышленной разработке, отметил Казанов. А на Ловозерском месторождении уже функционирует горно-обогатительный комбинат. Хотя содержание металлов в руде здесь относительно невысокое, преимуществом является наличие энергомощностей.

Тем временем в акватории Черного моря было обнаружено месторождение газа с запасами в размере 75 млрд кубометров. Стоимость найденных запасов можно оценить в 30 млрд долларов.