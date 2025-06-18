Россия способна обеспечить весь мир редкоземельными металлами, используя два месторождения

По данным главы ведомства, из 28,5 млн тонн российских запасов редкоземельных элементов 11 млн тонн сосредоточены всего на двух месторождениях: Ловозерском в Мурманской области (7 млн тонн) и Томторском в Якутии (4 млн тонн). Эти гигантские месторождения, по словам Казанова, обладают потенциалом для обеспечения не только внутренних потребностей страны, но и мирового рынка.