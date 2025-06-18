Россия способна обеспечить весь мир редкоземельными металлами, используя два месторождения

Россия обладает колоссальными запасами редкоземельных металлов, способными удовлетворить глобальный спрос. Об этом заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) Олег Казанов в интервью РИА Новости.
По данным главы ведомства, из 28,5 млн тонн российских запасов редкоземельных элементов 11 млн тонн сосредоточены всего на двух месторождениях: Ловозерском в Мурманской области (7 млн тонн) и Томторском в Якутии (4 млн тонн). Эти гигантские месторождения, по словам Казанова, обладают потенциалом для обеспечения не только внутренних потребностей страны, но и мирового рынка.
«В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью», — указал он.
Томторское месторождение, включающее участок Буранный с аномально высокой концентрацией редкоземельных элементов, полностью подготовлено к промышленной разработке, отметил Казанов. А на Ловозерском месторождении уже функционирует горно-обогатительный комбинат. Хотя содержание металлов в руде здесь относительно невысокое, преимуществом является наличие энергомощностей.
Тем временем в акватории Черного моря было обнаружено месторождение газа с запасами в размере 75 млрд кубометров. Стоимость найденных запасов можно оценить в 30 млрд долларов.