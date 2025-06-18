Зеленский покинул саммит G7 в Канаде без ожидаемой поддержки

Газета также сообщила, что в отличие от предыдущих коммюнике G7, содержавших более жесткие формулировки, такие как осуждение действий России и обещания неизменной поддержки Украине, итоговое заявление саммита, опубликованное во вторник премьер-министром Канады Марком Карни, было менее резким. Согласно WSJ, из-за отсутствия консенсуса среди стран G7 по вопросу Украины Карни выпустил отдельное заявление, в котором, как указано, лидеры «семерки» приветствовали усилия Трампа по урегулированию украинского конфликта и выразили намерение усилить давление на Россию, в том числе через санкции, передает ТАСС.