Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов

«Концерт на Дворцовой — давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются», — сказал он.