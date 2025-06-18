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Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках ПМЭФ-2025, заявил Беглов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Зарубежные артисты выступят на концертах в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил в интервью РИА Новости губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Концерт на Дворцовой — давняя традиция и центральное событие культурной программы форума. На сцену выйдут известные российские артисты и итальянские звезды Аль Бано и Ива Дзаникки. Это, кстати, еще один ответ на ваш вопрос о европейских участниках. Культурный диалог, дружба народов никогда не прекращаются», — сказал он.

«То же самое можно сказать и о гала-концерте 19 июня в Михайловском театре. Вместе с Дианой Вишневой и другими российскими звездами, здесь выступят легенды мирового балета Люсия Лакарра и Мэтью Голдинг», — рассказал губернатор.

Петербургский международный экономический форум пройдет 18—21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.