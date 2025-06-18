Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди, грозы и сильный ветер ожидаются в Беларуси в среду

Ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий и сооружений, а также привести к падению деревьев.

Сейчас в Ричмонде: +25° 2 м/с 94% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Усиление ветра порывами до 15−18 м/с ожидается в отдельных районах Беларуси в среду, местами по стране прогремят грозы, сообщили в Белгидромете.

По прогнозам синоптиков, сегодня установится облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер 4−9 м/с с порывами до 14 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15−18 м/с.

Дневная температура воздуха составит +18…+24°С, по юго-западу республики он прогреется до +26°С.

В Минске сегодня будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь (вероятность осадков 70−80%) и возможна гроза. Ветер западный умеренный до порывистого.

Столбик термометра поднимется в дневные часы в белорусской столице до отметки +20… +22°С, а в вечерние — до +16… +19°С.

В МЧС в свою очередь предупреждают, среди факторов опасности сильного ветра — повреждение и обрыв линий связи и электропередач, нарушение электроснабжения, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также ветер может повредить и обрушить слабо укрепленные конструкции, кровли зданий, сооружений и привести к падению деревьев.