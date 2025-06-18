На солнце произошла вспышка высшего уровня: прогноз магнитной бури на 19 июня 2025

Тем не менее, метеозависимым паниковать еще рано. Все дело в том, что предыдущие крупные вспышки в этой области Солнца в итоге не привели к магнитным бурям — ведь траектория движения выброса прошла выше плоскости Земли. И есть шанс, что с сегодняшней вспышкой произойдет та же история.