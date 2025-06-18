На солнце произошла вспышка высшего уровня: прогноз магнитной бури на 19 июня 2025

Этой ночью на Солнце произошла крупнейшая вспышка класса Х.
Этой ночью, примерно в час по московскому времени, ученые зафиксировали на Солнце вспышку высшего уровня Х. Самое неприятное то, что область взрыва произошла в зоне влияния на Землю — так что есть серьезный риск начала сильной магнитной бури в ближайшее время. О том, чего ждать от геомагнитной активности 19 июня 2025 — в материале URA.RU.
Солнечная активность 19 июня 2025.
Ученые из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ заявили, что мощнейшая вспышка уровня Х достигла своего пика в 00:49 по московскому времени. Взрыв произошел в той же зоне, где несколькими днями ранее наблюдались две самые крупные вспышки июня.
Тем не менее, метеозависимым паниковать еще рано. Все дело в том, что предыдущие крупные вспышки в этой области Солнца в итоге не привели к магнитным бурям — ведь траектория движения выброса прошла выше плоскости Земли. И есть шанс, что с сегодняшней вспышкой произойдет та же история.
«Если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за эти двое суток не претерпела сильных изменений, то есть шансы, что и новый выброс, если он будет подтвержден, уйдет мимо Земли по той же траектории», — отметили ученые. «В то же время никакой объективной информации на данный момент нет».
Магнитная буря 19 июня 2025.
Прогноз магнитных бурь на месяцФото: URA.RU.
На текущий момент ученые не ожидают повышенной геомагнитной активности в четверг, 19 июня. Судя по прогнозу, небольшие магнитные возмущения ожидаются в полночь, после чего магнитосфера Земли останется в спокойном состоянии до пятницы. Вероятность того, что геомагнитная активность продержится на «зеленом» уровне — 39%. Возможность возмущений ученые оценивают в 35%, а шанс магнитной бури — в 26%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
По предварительному прогнозу, геомагнитная активность начнет повышаться в ближайшие дни. Уже в пятницу ожидается «красный» уровень активности магнитосферы. Также шторм прогнозируют на 24−25 числа, после чего, в течение трех дней, магнитосфера Земли останется возбужденной.
В следующем месяце первая магнитная буря ожидается 10−11 июля, в 7, 12 и 13 числа ученые прогнозируют повышенную геомагнитную активность. Но важно помнить, что прогноз на такой большой срок может оказаться неточным. Поэтому метеозависимым людям лучше заранее проверять, что ожидать от магнитосферы в ближайшее время.
Как спастись метеозависимым.
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Магнитные бури сильнее всего влияют на людей старше 50 лет, а также на тех, у кого есть хронические болезни, сердечно-сосудистые заболевания или скачки давления. Однако метеозависимость может возникнуть у любого человека — исследования показывают, что около 30% населения Земли ощущают изменения геомагнитной активности.
Специального препарата от метеочувствительности не существует, поэтому лучший способ снизить её проявления — изменить образ жизни. Правильное питание, отказ от курения и алкоголя, здоровый сон и умеренные физические нагрузки укрепляют организм и помогают ему лучше справляться с внешними воздействиями, включая магнитные бури.
Если, несмотря на здоровый образ жизни, во время геомагнитных колебаний состояние ухудшается, стоит проконсультироваться с врачом. Иногда повышенная чувствительность к погодным изменениям указывает на скрытые проблемы со здоровьем, которые требуют профессиональной диагностики и лечения.