На Челябинскую область надвигаются сильные грозовые дожди

В горах и низинах сегодня будет максимум +18 градусов, на остальной территории области — значительно теплее, до +21…+26. В течение дня ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, кое-где сильные, грозы, возможен град. Осадки сохранятся и на следующие двое суток, при этом днём в четверг они ожидаются сильные. По ночам будет холодать до +9…+15, днём в четверг и пятницу воздух прогреется до+19…+25.