На Челябинскую область надвигаются сильные грозовые дожди

В горах и низинах сегодня будет максимум +18 градусов, на остальной территории области — значительно теплее, до +21…+26. В течение дня ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, кое-где сильные, грозы, возможен град. Осадки сохранятся и на следующие двое суток, при этом днём в четверг они ожидаются сильные. По ночам будет холодать до +9…+15, днём в четверг и пятницу воздух прогреется до+19…+25.
Прогноз конкретно для Челябинска отличается только разбегом температур: днём в среду до +23…+25, в четверг и пятницу +20…+22, по ночам +12…+14. Все трое суток — облачность с прояснениями, дожди разной интенсивности и грозы.
Напомним, уже в эту субботу, 21 июня, в Челябинске планируют отметить Сабантуй. Яркое мероприятие с весёлыми конкурсами, национальными играми, зажигательными танцами, спортивными состязаниями и мастер-классами пройдёт в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.