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На Челябинскую область надвигаются сильные грозовые дожди

Вроде и не холодно, но точно без жары, а дождей — хоть отбавляй. Таков прогноз для Челябинской области на среду, 18 июня, и ближайшие дни. Подробности выяснили в местном Гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +25° 3 м/с 94% 757 мм рт. ст. +22°
Источник: Pchela.News

В горах и низинах сегодня будет максимум +18 градусов, на остальной территории области — значительно теплее, до +21…+26. В течение дня ожидается облачность с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, кое-где сильные, грозы, возможен град. Осадки сохранятся и на следующие двое суток, при этом днём в четверг они ожидаются сильные. По ночам будет холодать до +9…+15, днём в четверг и пятницу воздух прогреется до+19…+25.

Прогноз конкретно для Челябинска отличается только разбегом температур: днём в среду до +23…+25, в четверг и пятницу +20…+22, по ночам +12…+14. Все трое суток — облачность с прояснениями, дожди разной интенсивности и грозы.

Напомним, уже в эту субботу, 21 июня, в Челябинске планируют отметить Сабантуй. Яркое мероприятие с весёлыми конкурсами, национальными играми, зажигательными танцами, спортивными состязаниями и мастер-классами пройдёт в центральном парке культуры и отдыха имени Гагарина.