Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский 17 июня покинул неудачную для него встречу лидеров стран-представителей G7. Он рассчитывал заручиться большей поддержкой, но не добился результата. Так пишет агентство Reuters.
В статье сказано, что киевский режим сейчас пребывает в «кризисном» состоянии. Украина не смогла добиться новых поставок оружия от президента США Дональда Трампа. Разговор Зеленского с хозяином Белого дома на этот счет так и не состоялся.
Автор материала также указал на поддержку американским лидером президента России Владимира Путина. Он, в том числе, признал, что «Большая восьмерка» напрасно исключила из состава Москву в 2014 году.
Немецкие журналисты, между тем, назвали ранний отъезд Дональда Трампа из Канады «горьким посланием» Украине. Своим поступком он отодвинул украинский конфликт на задний план.