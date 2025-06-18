100 кг бытового мусора извлекли из канализации в Кировском районе Самары

В Самаре канализационные трубы снова забиты бытовым мусором: в Кировском районе извлекли почти центнер салфеток и отходов.
Сотрудники ресурсной организации провели очередную профилактическую прочистку канализационных труб — и достали из них почти сто килограммов бытового мусора.
Среди извлеченного — влажные салфетки, остатки строительных материалов, тряпки и другие предметы, которые явно не предназначены для канализации.
Интересно, что всего полгода назад эта линия была полностью промыта и очищена. Однако уже спустя несколько месяцев засоры начали образовываться снова.
Причиной стал обычный человеческий фактор: жители многоквартирных домов продолжают смывать в унитазы и раковины то, что категорически нельзя попадать в систему водоотведения.
Коммунальные службы напоминают горожанам простое правило: использовать канализацию нужно правильно — смывать можно только воду и те вещества, которые легко растворяются.
Всё остальное создаёт угрозу засоров, аварий и дополнительных расходов на ремонт сетей.
Наибольшую опасность для системы представляют: влажные салфетки и изделия из нетканых материалов, остатки пищи, включая кожуру, чайную заварку, косточки и семечки; жир, остающийся после готовки; подгузники и средства гигиены (в том числе контрацептивы); строительный мусор; кошачьи наполнители; бумажные полотенца и тряпки.
По данным с начала 2025 года, в Самаре уже было устранено более 2 000 засоров канализационных сетей.
Это говорит о том, что проблема актуальна и требует внимания со стороны всех участников процесса — как коммунальных служб, так и самих жителей.
Специалисты призывают самарцев ответственно подходить к использованию коммуникаций и помнить: за каждым засором стоит реальный человек, который его устраняет, а за каждым аварийным случаем — риск повреждения инфраструктуры и дополнительные расходы бюджета.
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