Пермяков приглашают принять участие в отборе конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

Отборочный этап является одним из флагманских мероприятий в событийной линейке Молодежной столицы России-2025. Соревнования пройдут по направлениям граффити и кикскутеринг. Также в формате локального соревнования, без поездки на гранд-финалы, для всех райдеров Пермского края пройдут отборы в номинациях: роллер спорт, скейтбординг, BMX фристайл, BMX фристайл дети.