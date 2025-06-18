Пермяков приглашают принять участие в отборе конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО»

В субботу, 21 июня, в 12:00 в экстрим-парке (напротив ул. Подлесной, 49) начнется пермский отбор международной конкурс-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» (12+).
Отборочный этап является одним из флагманских мероприятий в событийной линейке Молодежной столицы России-2025. Соревнования пройдут по направлениям граффити и кикскутеринг. Также в формате локального соревнования, без поездки на гранд-финалы, для всех райдеров Пермского края пройдут отборы в номинациях: роллер спорт, скейтбординг, BMX фристайл, BMX фристайл дети.
Отборочный этап пройдет в формате фестиваля уличной культуры и спорта. Двое победителей основного отбора этого года отправятся представлять регион на гранд-финале в Ставрополе в августе. Зарегистрироваться можно до 21 июня.