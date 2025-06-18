Хоккеисты Куликов и Бобровский стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом НХЛ. В составе клуба выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, для которых этот трофей стал вторым в карьере — оба выигрывали Кубок Стэнли с «Флоридой» и в предыдущем сезоне.