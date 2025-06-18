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Хоккеисты Куликов и Бобровский стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, представляющие клуб НХЛ «Флорида Пантерз», в среду, 18 июня, стали 17-м и 18-м хоккеистами из России, которым удалось дважды выиграть Кубок Стэнли в качестве игроков.

Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, представляющие клуб НХЛ «Флорида Пантерз», в среду, 18 июня, стали 17-м и 18-м хоккеистами из России, которым удалось дважды выиграть Кубок Стэнли в качестве игроков.

«Флорида Пантерз» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерз» в финальной серии Кубка Стэнли со счетом 4:2 и во второй раз в истории стала чемпионом НХЛ. В составе клуба выступают российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, для которых этот трофей стал вторым в карьере — оба выигрывали Кубок Стэнли с «Флоридой» и в предыдущем сезоне.

Первым российским игроком, чье имя появилось на Кубке Стэнли, стал Сергей Зубов в 1994 году. Тогда трофей завоевал «Нью-Йорк Рейнджерс», за который также играли Алексей Ковалев, Сергей Немчинов и Александр Карповцев, сообщает РИА Новости.

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов заявил, что Россия не является хоккейной державой, если ее не допускают до соревнований.

Российский хоккеист Александр Овечкин сумел побить «вечный» рекорд канадца Уэйна Гретцки в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Забитая шайба стала для него 895-й в карьере против 894-х голов Гретцки. При этом свою «самую главную шайбу» он посвятил семье.