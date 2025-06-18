Ко дню рождения Гончарова Life.ru раскрывает лайфхаки Обломова, которые актуальны и сегодня

Обломов выбирает Агафью — простую, не тревожащую, не отражающую его слабости. Там — покой, а любовь требует зрелости. Сегодня Обломов никуда не делся, он просто переоделся. Это не такой уж архаичный персонаж. Он наш современник, только теперь не в халате, а в худи. Не на диване, а в кресле за ноутбуком. У него фитнес-браслет, трекер задач и тревожный календарь, забитый онлайн-созвонами. Он всё делает правильно, только не живёт.