На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов

На острове Татышев, известном как одно из самых популярных мест отдыха для жителей и гостей Красноярска, появился уникальный светофор, созданный специально для его симпатичных обитателей — сусликов. Этот необычный арт-объект был установлен в рамках инициативы по повышению безопасности и привлечению внимания к экологии.