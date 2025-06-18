На острове Татышев в Красноярске установили светофор для сусликов

Об этом рассказали в социальных сетях Татышев-парка.
На острове Татышев, известном как одно из самых популярных мест отдыха для жителей и гостей Красноярска, появился уникальный светофор, созданный специально для его симпатичных обитателей — сусликов. Этот необычный арт-объект был установлен в рамках инициативы по повышению безопасности и привлечению внимания к экологии.
Светофор оснащен сенсорной «пешеходной» кнопкой и светоотражающими элементами, что соответствует современным стандартам. Однако, как выяснилось, маленькие суслики пока не спешат соблюдать новые правила дорожного движения. Возможно, им потребуется время, чтобы привыкнуть к этому нововведению и осознать его значение.
«Этот маленький арт-объект сразу привлёк внимание не только гостей острова, но и основных его обитателей», — отметили в пресс-службе парка. «Однако, среди сусликов довольно много нарушителей, но они просто пока не привыкли».".
Татышев-парк продолжает привлекать семьи с детьми, предлагая им не только возможность насладиться природой, но и интересные занятия. «Приходите и вы в Татышев-парк, чтобы повторить правила дорожного движения с детьми и попытаться научить сусликов соблюдать их!» — добавили в пресс-службе.
Ранее рассказывали, что в Красноярске на острове Татышев запретили купание на двух пляжах.