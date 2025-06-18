«Как Джо Байден»: в Великобритании остались в шоке от поведения Трампа

Президент США Дональд Трамп становится похожим на экс-главу Белого дома Джо Байдена из-за желания втянуть страну в крупный военный конфликт из-за непонимания реального положения дел. Об этом заявил бывший член британского парламента и глава Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.
— Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена, — сказал он.
По словам Галлоуэя, Трамп полностью доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, не принимая во внимание мнение общественности и рекомендации своей администрации. Как отметил политик, он слышал, как Трамп заявлял, что осведомлен о ситуации в Иране, подчеркивая свою уверенность в происходящем, хотя на самом деле не так.
Ранее американская журналистка Дженнифер Джейкобс сообщила, что Трамп не будет подписывать заявление G7 по ирано-израильскому конфликту, в котором страны «Семерки» призывают обе стороны защищать мирных граждан.
До этого журналист Такер Карлсон раскритиковал Дональда Трампа, обвинив его в «соучастии в военных действиях» Израиля против Ирана из-за многолетнего финансирования и поставок вооружений. В ответ Трамп назвал Карлсона «чокнутым».