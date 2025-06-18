«Как Джо Байден»: в Великобритании остались в шоке от поведения Трампа

По словам Галлоуэя, Трамп полностью доверяет премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, не принимая во внимание мнение общественности и рекомендации своей администрации. Как отметил политик, он слышал, как Трамп заявлял, что осведомлен о ситуации в Иране, подчеркивая свою уверенность в происходящем, хотя на самом деле не так.