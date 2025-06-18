Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги из-за слабого половодья

Ученые зафиксировали изменения в зоне смешения пресной и морской воды, а также нарушение естественного цикла нереста рыб в дельте Волги — причиной таких изменений стали низкие объемы весеннего стока реки в текущем году. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.