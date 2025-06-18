Ученые выявили изменения в экосистеме дельты Волги из-за слабого половодья

Ученые зафиксировали изменения в зоне смешения пресной и морской воды, а также нарушение естественного цикла нереста рыб в дельте Волги — причиной таких изменений стали низкие объемы весеннего стока реки в текущем году. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН.
Эксперты завершили экспедицию в дельту Волги и Северный Каспий, целью которой было изучение последствий снижения речного стока и падения уровня Каспийского моря для местной экосистемы.
В институте сообщили, что впервые с 2021 года зона смешения пресной и морской воды была зафиксирована вблизи острова Малый Жемчужный — столь близкое расположение к краю дельты объясняется крайне низким весенним половодьем.
Руководитель Лаборатории биогидрохимии Александр Полухин отметил, что анализ проб показал высокую концентрацию растворенного кислорода и pH, что указывает на продуктивность среды. Однако маловодье нарушило естественный цикл нереста ряда промысловых рыб, включая воблу — эндемичный вид Каспия.
— Для корректной оценки долгосрочных последствий маловодья на биологическое разнообразие региона потребуются дальнейшие исследования, — заявил Полухин в разговоре с РИА Новости.
В результате аварии в реку Енисей в Красноярском крае попало порядка 30 тонн дизельного топлива. Из-за этого на водной глади образовалась нефтяная пленка протяженностью около 30 километров.
Эксперты считают, что устранение последствий разлива займет примерно две-три недели. Какими будут последствия произошедшего, «Вечерняя Москва» узнала у эколога Романа Пукалова.