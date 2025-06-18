Промышленность Москвы представила перспективные разработки лазерных систем

Москва сохраняет позиции центра технологического развития, в том числе в сфере лазерной маркировки. Подробности озвучил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«Сегодня в секторе машиностроения Москвы действует более 260 предприятий и город предоставляет им свыше 20 всесторонних инструментов поддержки — от льготного инвесткредитования, до присвоения специальных статусов. Воспользоваться ими могут предприятия различных отраслей. Высокий спрос на разработки московских компаний доказывает их способность удовлетворять ключевые потребности отрасли», — рассказал Анатолий Гарбузов.
И добавил, что развитие российских лазерных технологий способствует технологической независимости и эффективности промышленного производства.
Так, Московская компания «ЛАССАРД», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представила новый ультрафиолетовый лазерный станок для маркировки хрупких материалов. Компания увеличила выпуск лазерных станков до 21 единицы с начала года. С 2023 года предприятие произвело свыше 100 единиц оборудования для всех регионов России. В планах — запуск 3D-гравировщиков и станков для аэрокосмической отрасли.
А компания ГК «Каллисто» оборудовала новый завод по производству напитков современными системами маркировки. Специализированные решения позволяют наносить коды на крышки с высокой скоростью и точностью, не нарушая производственный процесс.