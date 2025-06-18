Промышленность Москвы представила перспективные разработки лазерных систем

Так, Московская компания «ЛАССАРД», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», представила новый ультрафиолетовый лазерный станок для маркировки хрупких материалов. Компания увеличила выпуск лазерных станков до 21 единицы с начала года. С 2023 года предприятие произвело свыше 100 единиц оборудования для всех регионов России. В планах — запуск 3D-гравировщиков и станков для аэрокосмической отрасли.