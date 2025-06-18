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Россияне Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

Хоккеисты выступают за американский клуб «Флорида Пантерз».

Источник: Аргументы и факты

Российские хоккеисты Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, выступающие за американский клуб «Флорида Пантерз», стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Голкипер Бобровский — 17-й, а защитник Куликов — 18-й хоккеисты из России, которым удалось завоевать кубок победителя плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) больше одного раза.

«Флорида» обыграла канадцев из «Эдмонтон Ойлерз» в шести матчах финальной серии (4 — 2) и второй раз в истории франшизы стала чемпионом НХЛ.

К слову, 13 июля в Москве состоится благотворительный матч звезд НХЛ и КХЛ (Континентальной хоккейной лиги) — «Матч года». Бобровский и Куликов в числе тех, кто представит команду российских звезд Национальной хоккейной лиги.