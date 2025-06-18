Улицу Дубровинского в Красноярске откроют досрочно

Специалисты СГК на 5 дней раньше закончили работы на магистральном трубопроводе в районе ул. Дубровинского, 100 и 104. Информация об этом появилась на сайте администрации города Красноярска.
Данной тепломагистрали более 30 лет. Порывы во время гидроиспытаний здесь фиксировались неоднократно. К реконструкции энергетики приступили в конце апреля.
— Сейчас выполним частичное благоустройство. Далее администрация города завершит все запланированные работы, — рассказал Сергей Иванов, директор Красноярской теплосети (филиал Енисейской ТГК, подразделение СГК в регионе Енисейская Сибирь).
Передать участок городу планируется до конца недели. Затем движение по проезжей части будет открыто. Дорожники будут устанавливать бордюры, укладывать асфальт, восстанавливать газон и наносить разметку.