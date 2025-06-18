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Жителям Башкирии выдают бесплатную землю для строительства жилья

Бесплатные участки для строительства жилья раздают в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство земельных и имущественных отношений Башкирии напомнило о программе по бесплатному выделению участков под жилье. Семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, могут получить землю в селе Буздяк на улицах Западной и Юбилейной.

Всего доступно семь участков площадью около 1 050 квадратных метров каждый. Вместо земли многодетные семьи и родители детей-инвалидов могут выбрать денежную компенсацию в размере 250 тысяч рублей.

Особое право на получение участков имеют участники специальной военной операции.

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