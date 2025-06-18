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Топ-5 главных новостей в Молдове 18 июня 2025: На каких обманах и аферах строится предвыборная кампания ПАС в Молдове; в магазинах Кишинева обнаружена опасная для здоровья косметика; деятели культуры в списках ПАС&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 18 июня 2025.

Источник: Комсомольская правда

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 18 июня 2025:

1. Запугивание, чёс по диаспоре, десятки обещаний, аресты, закрытие СМИ: На чем еще строится предвыборная кампания ПАС в Молдове.

2. Опасная красота: В известном молдавском магазине косметики обнаружена продукция, вызывающая сильную аллергию.

3. Взяли в ПАС только за имя: «Это работа на публику, показать, какие люди поддерживают формирование в Молдове, — деятели культуры не занимаются законотворчеством».

4. В Молдове — нашествие шакалов: Жители сел боятся выходить на улицу.

5. Такое переменчивое лето: В Молдове еще два дня жары под +30, а ближе к выходным похолодает и пройдут дожди.

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