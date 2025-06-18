Топ-5 главных новостей в Молдове 18 июня 2025: На каких обманах и аферах строится предвыборная кампания ПАС в Молдове; в магазинах Кишинева обнаружена опасная для здоровья косметика; деятели культуры в списках ПАС&n

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 18 июня 2025:
1. Запугивание, чёс по диаспоре, десятки обещаний, аресты, закрытие СМИ: На чем еще строится предвыборная кампания ПАС в Молдове.
2. Опасная красота: В известном молдавском магазине косметики обнаружена продукция, вызывающая сильную аллергию.
3. Взяли в ПАС только за имя: «Это работа на публику, показать, какие люди поддерживают формирование в Молдове, — деятели культуры не занимаются законотворчеством».
4. В Молдове — нашествие шакалов: Жители сел боятся выходить на улицу.
5. Такое переменчивое лето: В Молдове еще два дня жары под +30, а ближе к выходным похолодает и пройдут дожди.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Президент Молдовы подбирает команду карманных депутатов: Известные в узких кругах и не очень, из команды Плахотнюка и других партий — признаются, что пойдут на выборы по спискам ПАС по приглашению «беспартийной» Санду.
«Беспартийная» Майя Санду активно участвует в формировании списка кандидатов в депутаты от ПАС (далее…).
Герои нашего времени: Какая власть в Молдове, такие у нее и герои — Майя Санду поздравила врачей в лице медика, вымогавшего у пациента взятку в 1200 евро.
Нормальные, то есть, честные, стоящие люди, стараются с нынешней властью дела не иметь, не пачкаться об нее (далее…).
Майе Санду и Никушору Дану выдвинуты обвинения в государственной измене и фальсификации выборов: Прокурор из Молдовы подала на президентов жалобу в Генеральную прокуратуру Румынии.
Никушор Дан признал, что получал материально-техническую и политическую поддержку от Майи Санду и партии ПАС во время своей избирательной кампании в Румынии (далее…).