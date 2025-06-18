Совмин сделал заявление о ситуации с потребительскими товарами в Беларуси

В сообщении сказано, что первый вице-премьер Николай Снопков провел рабочую встречу с руководством Национального банка, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, «Белкоопсоюза», а также крупных торговых сетей и маркетплейсов для обсуждения вопросов, касающихся торгового обслуживания населения.