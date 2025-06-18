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Совмин сделал заявление о ситуации с потребительскими товарами в Беларуси

Совмин сказал о ситуации с насыщением рынка товарами в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Совмин сделал заявление о ситуации с потребительскими товарами в Беларуси. Подробности обнародовали в официальном телеграм-канале правительства Беларуси.

В сообщении сказано, что первый вице-премьер Николай Снопков провел рабочую встречу с руководством Национального банка, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, «Белкоопсоюза», а также крупных торговых сетей и маркетплейсов для обсуждения вопросов, касающихся торгового обслуживания населения.

Отмечается, что в ходе указанной рабочей встречи обсуждались обеспеченность внутреннего рынка потребительскими товарами. Кроме того, были затронуты ценовая ситуация на «торговой полке», вопросы сотрудничества белорусских производителей, торговых организаций и государственных органов в области повышения эффективности продаж отечественных товаров.

«В целом в республике наблюдается стабильная ситуация по насыщению рынка широким ассортиментом потребительских товаров», — уточнили в пресс-службе Совета министров.

Ранее Совмин определил, когда белорусы будут платить за коммуналку в 100% объеме.

Кстати, синоптик Дмитрий Рябов рассказал, какие претензии предъявляют ему белорусы: «Рябов, ты ответишь за такую погоду».

Тем временем НЦЗПД предупредил о новых утечках личных данных у белорусских компаний, которые об этом еще не знают.