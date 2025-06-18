Дети мигрантов сдали тест по русскому на 90−100% в Новосибирске

В Новосибирске 44 ребенка из семей мигрантов прошли тестирование по русскому языку для зачисления в первый класс. Более половины из них показали высокие результаты, набрав от 90% до 100% нужных баллов, сообщили в департаменте образования мэрии в ответ на запрос Infopro54.
По данным ведомства, 26 детей успешно справились с экзаменом, а 18 не достигли минимального порога в 80%. Тестирование для поступающих в другие классы пока не проводилось.
В городской администрации отметили, что предварительной регистрации на тестирование нет, поэтому точное количество будущих участников неизвестно. Пересдать экзамен можно не ранее чем через три месяца, при этом ребёнок получит новый вариант заданий.
В Новосибирской области для таких тестов выделено девять площадок. В 2025/2026 учебном году проверку пройдут до 900 детей мигрантов. Сейчас в школах региона обучаются более пяти тысяч детей из семей иностранных граждан.
Обязательное тестирование по русскому языку для детей мигрантов ввели с 1 апреля 2025 года. Для первоклассников экзамен проходит устно, а со второго класса добавляются задания на чтение и письмо.