Дети мигрантов сдали тест по русскому на 90−100% в Новосибирске

В Новосибирске 44 ребенка из семей мигрантов прошли тестирование по русскому языку для зачисления в первый класс. Более половины из них показали высокие результаты, набрав от 90% до 100% нужных баллов, сообщили в департаменте образования мэрии в ответ на запрос Infopro54.