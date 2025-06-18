В Омской области расследуют гибель трех человек на водоемах

18 июня УМВД России по Омской области сообщило, что правоохранительные органы проводят проверку по фактам гибели трех человек. Напомним, двое детей и один взрослый утонули на водоемах региона 17 июня.
В дневное время у села Нижняя Омка утонул 20-летний житель Нижнеомского района. По предварительным данным, молодой человек не умел плавать и не справился с течением. В тот же день, накануне, в Горьковском районе в реке Иртыш погибла 17-летняя студентка, отплывшая от берега на 20 метров.
«Еще один несчастный случай произошел на водоеме с несовершеннолетним в селе Азово. Школьник 2012 года рождения отдыхал вместе с друзьями. Подросток решил искупаться в необорудованном котловане и не выбрался на сушу», — говорится в сообщении.
По фактам гибели несовершеннолетних следственным управлением СК России возбуждены дела по статье 109 УК РФ.
Полиция Омской области настоятельно рекомендует гражданам соблюдать правила безопасности на воде: избегать необорудованных мест для купания и не оставлять детей без присмотра у акваторий.
Ранее «КП Омск» рассказала, что в прошедшие выходные в регионе утонули четверо человек.