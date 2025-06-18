В Омской области расследуют гибель трех человек на водоемах

В дневное время у села Нижняя Омка утонул 20-летний житель Нижнеомского района. По предварительным данным, молодой человек не умел плавать и не справился с течением. В тот же день, накануне, в Горьковском районе в реке Иртыш погибла 17-летняя студентка, отплывшая от берега на 20 метров.