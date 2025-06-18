Израиль атаковал иранское предприятие, участвующее в процессе обогащения урана

Также сообщается, что в ходе атаки были нанесены удары по нескольким объектам, связанным с производством оружия. «Среди оказавшихся под ударом оружейных заводов было производство комплектующих для ракет класса земля — земля, которые иранский режим запускает в сторону Государства Израиль», — указали в пресс-службе, отметив, что также были нанесены удары по заводам, производящим системы и компоненты для ракет класса земля — воздух, предназначенных для поражения самолетов.