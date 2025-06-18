В Индии тигрица сошлась в схватке с крокодилом и перегрызла ему горло

В национальном парке Рантхамбор на северо-западе Индии тигрица сошлась в схватке с 200-килогромовым крокодилом и перегрызла ему горло. Об этом сообщает телеканал NDTV.
Как сообщается, 16-летняя тигрица по кличке Стрела выскочила из засады на выползающего из озера крокодила. Завязалась борьба, в результате которой хищница перекусила шею рептилии.
Отмечается, что произошедшее стало третьим случаем, когда такая хищная кошка из легендарного рода «Мачли» смогла растерзать крокодила. При этом стрела является внучкой тигрицы, которую прозвали «крокодильей убийцей». Дочь Стрелы Риддхи также не отстает от своей матери, пытаясь охотиться не только на крокодилов, но и на черепах.
Опубликованы видео и фото, на которых можно увидеть с какой силой тигрица вытаскивает 200-килограммовую рептилию из воды.
Эксперты отмечают, что такие межвидовые конфликты довольно редки. Характерны только для этой уникальной популяции тигров.
В апреле этого года в индийском городе Джайпур тигр напал на ребенка, который возвращался с отцом и бабушкой из храма. Хищник растерзал семилетнего мальчика прямо на глазах его родственников.