В Индии тигрица сошлась в схватке с крокодилом и перегрызла ему горло

Отмечается, что произошедшее стало третьим случаем, когда такая хищная кошка из легендарного рода «Мачли» смогла растерзать крокодила. При этом стрела является внучкой тигрицы, которую прозвали «крокодильей убийцей». Дочь Стрелы Риддхи также не отстает от своей матери, пытаясь охотиться не только на крокодилов, но и на черепах.