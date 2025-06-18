Прихожане УПЦ отстояли свой собор на западе Украины

Прихожанам Свято-Духовского собора канонической Украинской православной церкви в Черновцах удалось сохранить контроль над храмом. Лица, пытавшиеся занять здание, покинули его при содействии полиции, сообщает Союз православных журналистов.
Уточняется, что группа из примерно 50 человек в балаклавах, поддерживающих Православную церковь Украины, заняла территорию Свято-Духовского собора в Черновцах. В ходе инцидента пострадали священник и диакон, а также прихожане, пытавшиеся оказать сопротивление.
Как утверждается, захватчики применяли слезоточивый газ. Однако прихожанам все же удалось войти в храм. По информации источника, полиция организовала коридор для выхода нападавших и предоставила им транспорт. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтвердил, что попытка захвата собора завершилась неудачей, передает ТАСС.
Настоятеля Троицкого храма Украинской православной церкви в селе Трояндовом, протоиерея Александра Московчука похитили 10 июня и удерживали в течение пяти суток сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, местный аналог военкомата — прим. «ВМ») в Одесской области.