Прихожане УПЦ отстояли свой собор на западе Украины

Как утверждается, захватчики применяли слезоточивый газ. Однако прихожанам все же удалось войти в храм. По информации источника, полиция организовала коридор для выхода нападавших и предоставила им транспорт. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук подтвердил, что попытка захвата собора завершилась неудачей, передает ТАСС.