Большие очереди из легковушек и автобусов образовались на границе с Польшей

МИНСК, 18 июн — Sputnik. Более трех тысяч легковых и грузовых автомобилей стоят в очередях на границе Беларуси с сопредельными странами Европейского союза, это следует из данных белорусского пограничного комитета.
Так, в пункте пропуска «Брест» на белорусско-польской границе в настоящее время въезда на территорию Польши ожидают 1785 легковых машин. В этом же погранпереходе образовалась очередь и из пассажирских автобусов, их там сейчас насчитывается 25.
На границе Беларуси с Литвой и Латвией скопления легкового транспорта не наблюдается.
Что касается большегрузов, то очереди из них фиксируются по двум направлениям — литовском и латвийском.
Самые большие очереди отмечаются на границе Беларуси с Литвой, где сейчас суммарно находится 930 фур, из них 500 машин — в пункте пропуска «Бенякони», а 430 — в ПП «Каменный Лог».
На белорусско-латвийской границе в пункте пропуска «Григорвщина» в настоящее момент насчитывается 350 грузовых авто.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.