В Иркутской области выбрали лучшего сварщика

Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков отметил, что подобные соревнования помогают привлекать молодежь в рабочие профессии и выявлять талантливых специалистов. Теперь Долгов представит Приангарье на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Перми.