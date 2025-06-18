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В Иркутской области выбрали лучшего сварщика

Завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, соревнования прошли 17 июня, восемь мастеров сварочного дела боролись за звание лучшего.

— Профессия сварщика — одна из сложнейших на современной стройке, требующая от специалиста огромное количество навыков, знаний, опыта, здоровья, физической силы, выносливости и концентрации. Этот конкурс призван подчеркнуть особую роль рабочих профессий в современной экономике, — сказал первый заместитель председателя правительства Руслан Ситников, открывая конкурс.

Участники прошли два этапа испытаний: теоретический, где проверяли знание технологий и норм безопасности, и практический — сварку листовых и трубных соединений по строгим ГОСТам. Лучшим оказался Владимир Долгов, чье мастерство и внимание к деталям покорили жюри.

Министр труда и занятости региона Кирилл Клоков отметил, что подобные соревнования помогают привлекать молодежь в рабочие профессии и выявлять талантливых специалистов. Теперь Долгов представит Приангарье на федеральном этапе конкурса, который пройдет в сентябре в Перми.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что темпы жилищного строительства выросли в Иркутской области.