Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств травмирования молодой пермячки

Прокуратура Мотовилихинского района Перми контролирует установление обстоятельств травмирования молодой девушки.
По предварительной информации, инцидент произошел днем 16 июня. Пермячка совершала пробежку по ул. Макаренко и получила травму, которая предположительно нанесена с использованием пневматического оружия неустановленным лицом.
Прокуратура будет контролировать ход процессуальной проверки, которую правоохранительные органы проводят по этому факту, а также законность принятого по ее результатам решения.