«Становится похожим на Байдена»: В Британии забили тревогу из-за поведения Трампа

Бывший британский парламентарий и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала провел неожиданные параллели между политикой действующего и бывшего президентов США.
Политик выразил опасения, что Дональд Трамп начинает повторять ошибки Джо Байдена, рискуя втянуть страну в масштабный военный конфликт. По мнению Галлоуэя, это происходит из-за неадекватной оценки реальной геополитической ситуации.
«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — указал он.
Особую тревогу у экс-депутата вызывает безоговорочная поддержка Трампом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Галлоуэй отметил, что американский лидер игнорирует как мнение собственных советников, так и настроения в обществе, полностью доверяя израильскому коллеге.
Конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство в США. Представители американской администрации заявили, что ближайшие 24−48 часов будут решающими для развития событий.