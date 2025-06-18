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«Становится похожим на Байдена»: В Британии забили тревогу из-за поведения Трампа

Галлоуэй: Трамп становится похожим на Байдена из-за желания втянуть США в войну.

Источник: Комсомольская правда

Бывший британский парламентарий и лидер Партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала провел неожиданные параллели между политикой действующего и бывшего президентов США.

Политик выразил опасения, что Дональд Трамп начинает повторять ошибки Джо Байдена, рискуя втянуть страну в масштабный военный конфликт. По мнению Галлоуэя, это происходит из-за неадекватной оценки реальной геополитической ситуации.

«Я боюсь, что Трамп становится похожим на Джо Байдена», — указал он.

Особую тревогу у экс-депутата вызывает безоговорочная поддержка Трампом израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Галлоуэй отметил, что американский лидер игнорирует как мнение собственных советников, так и настроения в обществе, полностью доверяя израильскому коллеге.

Конфликт между Израилем и Ираном продолжает обостряться. Напряженная ситуация на Ближнем Востоке вызывает беспокойство в США. Представители американской администрации заявили, что ближайшие 24−48 часов будут решающими для развития событий.