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ЦАХАЛ: 50 истребителей ночью атаковали объекты Тегерана по обогащению урана

Был атакован объект для производства центрифуг в Тегеране.

Источник: Комсомольская правда

Не менее 50 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по целям в Иране, в том числе по объектам по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщила пресс-служба армии.

«Более 50 истребителей ВВС (Израиля) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — сказано в сообщении.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о «прорыве» системы обороны Израиля. Как отмечалось, Тегеран нанес множественные удары по стране и установил полный контроль над израильским воздушным пространством.

Незадолго до этого КСИР объявил о начале новой волны атак на Израиль. В иранской армии отметили, что эти удары будут «еще более масштабным и разрушительным».