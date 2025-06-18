ЦАХАЛ: 50 истребителей ночью атаковали объекты Тегерана по обогащению урана

Не менее 50 истребителей Военно-воздушных сил (ВВС) Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по целям в Иране, в том числе по объектам по производству центрифуг для обогащения урана. Об этом сообщила пресс-служба армии.
«Более 50 истребителей ВВС (Израиля) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — сказано в сообщении.
Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о «прорыве» системы обороны Израиля. Как отмечалось, Тегеран нанес множественные удары по стране и установил полный контроль над израильским воздушным пространством.
Незадолго до этого КСИР объявил о начале новой волны атак на Израиль. В иранской армии отметили, что эти удары будут «еще более масштабным и разрушительным».