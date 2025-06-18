Мощная вспышка произошла на Солнце

На солнце произошла мощная вспышка в X1.2 балла. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
— На Солнце около часа ночи по московскому времени зарегистрирована вспышка высшего уровня X. Предварительный балл события — X1.2. Максимум вспышки наблюдался в 00:49 по московскому времени, — говорится в публикации.
Как уточнили в лаборатории, в области № 4114 уже были зафиксированы две крупнейшие вспышки месяца уровня M8.4 и M6.3. По их словам, предыдущие вспышки сопровождались значительными выбросами массы, но их траектории прошли выше плоскости расположения планет. Специалисты предположили, что если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за последние двое суток не изменилась существенно, существует вероятность, что и новый выброс массы может не затронуть Землю.
Однако, как подчеркнули ученые, на данный момент нет объективных данных для подтверждения этой гипотезы, передает Telegram-канал.
13 июня на Земле началась магнитная буря, достигшая уровня G2.3. По словам ученых, тогда планета вошла в отрезок сложной геомагнитной обстановки с сильными колебаниями геомагнитных индексов.