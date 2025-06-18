Мощная вспышка произошла на Солнце

Как уточнили в лаборатории, в области № 4114 уже были зафиксированы две крупнейшие вспышки месяца уровня M8.4 и M6.3. По их словам, предыдущие вспышки сопровождались значительными выбросами массы, но их траектории прошли выше плоскости расположения планет. Специалисты предположили, что если глобальная конфигурация магнитного поля Солнца за последние двое суток не изменилась существенно, существует вероятность, что и новый выброс массы может не затронуть Землю.