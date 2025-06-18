Самолет из Екатеринбурга в ОАЭ отменили перед вылетом

Авиакомпания Air Arabia отменила рейс в Шарджу из Кольцово. Перевозчик заявил, что обратный рейс может не состояться.
Вначале компания предложила пассажирам подписать документ, что она будет невиновна в случае, если обратно туристы не улетят. Но потом рейс был совсем отменен туроператором, сообщает издание 66.ru.
По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, один рейс компании Air Arabia должен был вылететь еще в 01:50 18 июня. Однако его перенесли на 23:01 17 июня. Другой рейс отменили.
Из-за обострения конфликта между Израилем и Ираном, компания Air Arabia объявила об отмене перелетов в Россию. Ограничения будут действовать до пятницы, 20 июня.