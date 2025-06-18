Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районы Омской области, отключенные от водопровода, вернулась вода

Водоснабжение восстановлено со вчерашнего вечера.

Источник: Комсомольская правда

Министр ЖКХ и энергетики Омской области Владимир Шнипко сообщил о восстановлении водоснабжения в районах Омской области, ранее отключенных от магистрального водопровода.

Напомним, вчера, 17 июня, без воды остались Омский, Азовский, Марьяновский, Называевский, Любинский и Исилькульский районы Омской области. По данным АО «Омскоблводопровод», отключение произошло из-за аварии на магистральном водопроводе Троицкое—Шараповка.

Как заявил Шнипко, вчера, в 20:30, бригада «Омскоблводопровода» устранила повреждения и со вчерашнего дня водоснабжение шести районов Омской области ведется в штатном режиме.

Ранее мы сообщали, что по факту массового ограничения в подаче воды доследственную проверку проводит СУ СКР по Омской области.