Водителей Ростовской области предупредили о непогоде

По данным синоптиков, местами пройдут сильные ливни с грозой, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Такие условия могут стать причиной автомобильных аварий. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах, необходимо соблюдать дистанцию, снизить скорость.