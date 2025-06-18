Водителей Ростовской области предупредили о непогоде

«Автодор» предупредил водителей Ростовской области об ухудшении погодных условий на трассе М-4 «Дон». До конца суток 18 июня в регионе ожидаются опасные погодные явления.
По данным синоптиков, местами пройдут сильные ливни с грозой, а порывы ветра достигнут 23 метров в секунду. Такие условия могут стать причиной автомобильных аварий. Водителям стоит быть внимательнее на дорогах, необходимо соблюдать дистанцию, снизить скорость.
Особую осторожность стоит проявлять на открытых участках трассы, где возможны сильные боковые порывы ветра. При ухудшении видимости лучше переждать непогоду.
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